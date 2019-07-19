В августе закроют проспект Кирова

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-19T11:10:20+03:00

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Сегодня, 19 июля, в администрации Волжского района проходит заседание по благоустройству проспекта Кирова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Сергей Кузнецов обозначил ход работ.

- Демонтаж планируют начать с 6 по 9 августа с зоны Радищева — Горького, первый участок разбивается, заливается бетоном, туда укладывается плитка. Потом работы начинаются на втором участке. Мы надеемся, что сможем пропускать лишь машины экстренных служб, «скорую помощь». Проход и проезд будут ограничены, — отметил он.

По словам дорожника, рабочие будут разбирать плитку, лотки, основание. Самая тяжелая часть — заливка бетона.

Кроме того, сейчас идут работы по перекладке системы водоснабжения закрытым способом. Коммунальщики будут работать в одно время со строителями.

Глава Саратова Михаил Исаев добавил, что на проспекте Кирова есть три трубы водоснабжения которые действительно изношены на 90%.

Он также сообщил, что на проспекте планируется реконструкция фонтана, которому будет возвращена цветомузыка. К сентябрю планируется завершить работы.

ИСТОЧНИК KP.RU