В августе закроют проспект Кирова
Сегодня, 19 июля, в администрации Волжского района проходит заседание по благоустройству проспекта Кирова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Сергей Кузнецов обозначил ход работ.
- Демонтаж планируют начать с 6 по 9 августа с зоны Радищева — Горького, первый участок разбивается, заливается бетоном, туда укладывается плитка. Потом работы начинаются на втором участке. Мы надеемся, что сможем пропускать лишь машины экстренных служб, «скорую помощь». Проход и проезд будут ограничены, — отметил он.
По словам дорожника, рабочие будут разбирать плитку, лотки, основание. Самая тяжелая часть — заливка бетона.
Кроме того, сейчас идут работы по перекладке системы водоснабжения закрытым способом. Коммунальщики будут работать в одно время со строителями.
Глава Саратова Михаил Исаев добавил, что на проспекте Кирова есть три трубы водоснабжения которые действительно изношены на 90%.
Он также сообщил, что на проспекте планируется реконструкция фонтана, которому будет возвращена цветомузыка. К сентябрю планируется завершить работы.
ИСТОЧНИК KP.RU