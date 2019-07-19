В Аркадаке подросток ранил ножом-бабочкой отчима

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-19T10:49:46+03:00

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В Саратовской области следователи завершили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Аркадакского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Следствие считает, что 23 ноября юноша, которому на тот момент было 14 лет, в поселке, где он живет, подрался с 38-летним сожителем матери. В тот же вечер он встретил пьяного отчима в магазине. Желая показать себя крутым перед друзьями, он позвал мужчину разобраться за зданием, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Там пасынок толкнул потерпевшего в грудь, ударил туда кулаком, а также стукнул по голове. После этого подросток достал нож-бабочку и три раза ранил гражданина в правый бок.

С приятелями несовершеннолетний убежал с места преступления, а после выкинул оружие.

Пьяный мужчина дошел до вокзала и заснул, а утром увидел залитую кровью одежду. Он дошел до знакомых, которые вызвали «скорую». Медики госпитализировали пострадавшего.

Подросток признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU