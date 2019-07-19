В Перелюбском районе неизвестный сжег 9,5 тонны сена
Пожар полыхал на площади 30 кв. м
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Вечером в четверг, 18 июля, в Перелюбском районе Саратовской области полыхали тюки с сеном.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил пожарному в 20:02.
В 2 км от села Октябрьский сгорели 9,5 тонны сена в тюках. Общая площадь пожара — 30 кв. м. На тушение выезжали пять огнеборцев.
Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестного.
ИСТОЧНИК KP.RU