В Перелюбском районе неизвестный сжег 9,5 тонны сена

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-19T10:50:40+03:00

Пожар полыхал на площади 30 кв. м

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Вечером в четверг, 18 июля, в Перелюбском районе Саратовской области полыхали тюки с сеном.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил пожарному в 20:02.

В 2 км от села Октябрьский сгорели 9,5 тонны сена в тюках. Общая площадь пожара — 30 кв. м. На тушение выезжали пять огнеборцев.

Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестного.

ИСТОЧНИК KP.RU