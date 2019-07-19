2019-07-19T10:37:41+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина на Renault сбила велосипедистку, водитель Ford — юного байкера

ДТП случились в светлое время суток
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Днем 18 июля в Аркадаке Саратовской области, на улице Льва Толстого, 34-летняя женщина за рулем Renault сбила пенсионерку, которая ехала на велосипеде. Пострадавшую 68-летнюю гражданку госпитализировали.

По данным региональной ГИБДД, еще один водитель двухколесного транспорта пострадал в 19:30 на улице Комсомольская в селе Усть-Курдюм.

26-летний водитель Ford Mondeo столкнулся с мотоциклом «Иж». Вылетевший из седла 14-летний подросток, управлявший мотоциклом, получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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