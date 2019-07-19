Мэр Саратова собрал бизнесменов для обсуждения благоустройства проспекта Кирова
Сегодня, 19 июля, в администрации Волжского района Саратова проходит заседание по благоустройству проспекта Кирова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ранее глава города Михаил Исаев призвал предпринимателей собраться, чтобы высказать свои пожелания по данной теме.
В заседании принимают участие: президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Петриченко, правоохранители, депутаты.
Мэр предложил проводить подобные встречи раз в месяц, темы повестки будут формироваться по запросам.
Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» горожане выбрали благоустройство проспекта Кирова еще в феврале.
ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» разработало проект. Планируется обустроить ливневки, тротуары, установить дорожные знаки, малые архитектурные формы и уличное освещение, провести озеленение.
ИСТОЧНИК KP.RU