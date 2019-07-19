2019-07-19T10:35:51+03:00
Общество

Мэр Саратова собрал бизнесменов для обсуждения благоустройства проспекта Кирова

Подобные встречи планируется проводить каждый месяц
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 июля, в администрации Волжского района Саратова проходит заседание по благоустройству проспекта Кирова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ранее глава города Михаил Исаев призвал предпринимателей собраться, чтобы высказать свои пожелания по данной теме.

В заседании принимают участие: президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Петриченко, правоохранители, депутаты.

Мэр предложил проводить подобные встречи раз в месяц, темы повестки будут формироваться по запросам.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» горожане выбрали благоустройство проспекта Кирова еще в феврале.

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» разработало проект. Планируется обустроить ливневки, тротуары, установить дорожные знаки, малые архитектурные формы и уличное освещение, провести озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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