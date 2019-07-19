2019-07-19T10:33:49+03:00
Происшествия

В ДТП на Рахова пострадали три человека

ГИБДД рассказала подробности ночной аварии
Екатерина Семенова
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Стали известны подробности ночного ДТП на улице Рахова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла около 02:00 напротив дома №61/67.

Автомобилем Honda управлял 43-летний водитель (напомним, ранее «Комсомолка» писала, что он был, предположительно, нетрезв).

В ДТП пострадали три человека: 20-летний водитель и 22-летняя пассажирка Volkswagen, а также 31-летняя пассажирка автомобиля Honda. Все они были осмотрены и отпущены из травмпункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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