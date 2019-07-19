Представляем новичков «СГАУ-Саратов»: Роман Бубен
В межсезонье в составе гандбольной команды «СГАУ-Саратов» появились шесть новичков.
В ближайшее время пресс-служба клуба познакомит болельщиков команды с новобранцами «аграриев». Первым из них будет белорусский легионер, линейный Роман Бубен.
Дата рождения: 30.01.1998 года.
Амплуа: линейный
Место начала занятия гандболом: город Барановичи, республика Беларусь
Спортивные достижения: многократный чемпион Беларуси в составе «БГК имени А. П. Мешкова», обладатель Кубка Беларуси, участник группового раунда Лиги Чемпионов ЕГФ
Запись интервью с Романом доступна в соцсетях «СГАУ-Саратов» и на YouTube-канале:
https://ok.ru/sgausaratov/topic/69953599692998
ИСТОЧНИК KP.RU