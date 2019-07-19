2019-07-19T10:00:52+03:00
Спорт

Представляем новичков «СГАУ-Саратов»: Роман Бубен

Екатерина Семенова
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Роман БубенРоман Бубен
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В межсезонье в составе гандбольной команды «СГАУ-Саратов» появились шесть новичков.

В ближайшее время пресс-служба клуба познакомит болельщиков команды с новобранцами «аграриев». Первым из них будет белорусский легионер, линейный Роман Бубен.

Дата рождения: 30.01.1998 года.

Амплуа: линейный

Место начала занятия гандболом: город Барановичи, республика Беларусь

Спортивные достижения: многократный чемпион Беларуси в составе «БГК имени А. П. Мешкова», обладатель Кубка Беларуси, участник группового раунда Лиги Чемпионов ЕГФ

Запись интервью с Романом доступна в соцсетях «СГАУ-Саратов» и на YouTube-канале:

https://youtu.be/-onRdigqQOM

https://vk.com/htsgausaratov

https://ok.ru/sgausaratov/topic/69953599692998

ИСТОЧНИК KP.RU

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