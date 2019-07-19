Пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль на Рахова
В салоне находились два человека
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В Саратове, на пересечении улиц Рахова и Рабочая, столкнулись две иномарки.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в аварию попали автомобили Honda CR-V и Volkswagen. При этом немецкая машина была припаркована, но в салоне находились два человека.
По предварительной версии, водитель Honda был пьян.
Пострадали два человека из автомобилей Volkswagen. Медики оказали им первую помощь, но госпитализация не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU