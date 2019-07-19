2019-07-19T09:59:31+03:00
Происшествия

Пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль на Рахова

В салоне находились два человека
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове, на пересечении улиц Рахова и Рабочая, столкнулись две иномарки.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в аварию попали автомобили Honda CR-V и Volkswagen. При этом немецкая машина была припаркована, но в салоне находились два человека.

По предварительной версии, водитель Honda был пьян.

Пострадали два человека из автомобилей Volkswagen. Медики оказали им первую помощь, но госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пристава в Саратовской области уволили за утрату доверия
Опубликован список улиц Саратова, где отключат горячую воду
Банк «Открытие» вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных
Пожарные в Энгельсе тушили пригоревшую курицу
Жительница Балашовского района отдала мошенникам 4 тыс. рублей за свой телефон
В Саратовской области в социально опасном положении — 1 825 семей
Потребители ООО «КВС» могут оплатить квитанции за воду дистанционно
Бизнесмены с проспекта Кирова просят снизить налоги
Пьяная женщина гоняла на авто по Саратову без прав
АО «Тандер» и ООО «Лента» — в числе крупнейших должников за услугу по обращению с ТКО
В Вольске автомобиль слетел с обрыва и повис на столбе
В центре Саратова до вечера отключили воду
Летние кафе на проспекте Кирова будут оформлены в единой гамме
Под Саратовом пьяный водитель сломал руку полицейскому при задержании
В августе закроют проспект Кирова
В Аркадаке подросток ранил ножом-бабочкой отчима
В Перелюбском районе неизвестный сжег 9,5 тонны сена
Под Саратовом женщина на Renault сбила велосипедистку, водитель Ford — юного байкера
Мэр Саратова собрал бизнесменов для обсуждения благоустройства проспекта Кирова
В ДТП на Рахова пострадали три человека
Владелицу саратовского казино оштрафовали на 30 тыс. рублей