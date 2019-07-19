2019-07-19T09:00:44+03:00
Происшествия

Кировский район Саратова оказался лидером по экономическим преступлениям

Меньше всего их совершается во Фрунзенском районе
Екатерина Семенова
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В Саратове большее число экономических преступлений совершается в Кировском районе города.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в целом Саратов превосходит все районы области по экономической преступности — здесь зарегистрировано 58%.

В Кировском районе совершено за полугодие 19% всех экономических преступлений, в Заводском — 14%, в Октябрьском — 8%, в Волжском — 7%, в Ленинском — 6% и во Фрунзенском — 4%.

Ранее «КП-Саратов» писала, что в целом число экономических преступлений выросло на 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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