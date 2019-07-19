2019-07-19T08:57:16+03:00
Происшествия

В Саратове у пенсионерки сын украл телефон и деньги с карты

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Заводского района обратилась 63-летняя гражданки с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 20 июня неизвестный, находясь в доме на 2-м Прессовом проезде, украл ее телефон Samsung, зашел в мобильный банк и перевел себе со счета женщины 2,8 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан ее 38-летний сын-рецидивист, у него забрали гаджет, а самого отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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