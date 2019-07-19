Сельчанин-рецидивист приехал в Саратов ради кражи миксера

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-19T08:53:29+03:00

На него завели уголовное дело

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В отдел полиции Фрунзенского района с заявлением о краже обратился 36-летний гражданин.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестные в период с 9 по 12 ноября 2018 года отжали наличник в нежилом помещении на Большой Казачьей улице и забрали оттуда строительный миксер марки «Зубр».

По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний рецидивист из села Новая Александровка Калининского района Саратовской области.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU