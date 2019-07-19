В Саратове таксист украл у студента 19 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-19T08:24:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова полиция вчера, 18 июля, нашла подозреваемого в краже.

- С заявлением о преступлении 20-летний студент обратился в отдел 2 июля. Он рассказал, что утром 19 июня у него украли клатч, в котором были 19 тыс. рублей, паспорт и банковская карта. Кража произошла в автомобиле «Лада Калина», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 29-летнего ранее не судимого водителя такси. Он признался в содеянном, ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU