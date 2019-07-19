2019-07-19T08:43:03+03:00
Общество

В Саратове отремонтируют 5-й Лесопильный проезд

Работы проходят в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 июля, в Саратове планируется подготовить для дальнейшей асфальтировки 5-й Лесопильный проезд от дома №17 до кольца автобусного маршрута №20.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ремонт продолжат в ночное время. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, завершены основные дорожные работы на улице Танкистов, на участке от Навашина до Депутатской, на площади 10 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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