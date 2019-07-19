2019-07-19T08:14:11+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист признался в краже гироскутера и школьного рюкзака

На мужчину завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 38-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 8 по 9 мая кто-то взломал замок входной двери его квартиры на 2-м Пихтовом проезде и украл ноутбук Acer, золото, смарт-часы Sony, планшет iPad, гироскутер и школьный рюкзак.

Сумма ущерба превысила 110 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 28-летний мужчина, он во всем признался.

На гражданина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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