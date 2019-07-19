В Саратовской области выросло число экономических преступлений

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-19T08:38:15+03:00

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В Саратовской области на 3,5% выросло число экономических преступлений.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, наш региона находится на шестом месте в ПФО по числу зарегистрированных эпизодов преступной деятельности в сфере экономики.

Общая сумма ущерба по завершенным уголовным делам составила почти 1,2 млрд рублей. Обвиняемые добровольно возместили 82 млн рублей во время следствий. Кроме того, у них было арестовано имущество на 678 млн рублей.

Снижение экономических преступлений зарегистрировано в сфере АПК и ТЭК. На прежнем уровне остался этот показатель в сфере ЖКХ. А вот выросло число преступлений в сфере недвижимости — в пять раз. В основном это мошенничество и получение взяток.

ИСТОЧНИК KP.RU