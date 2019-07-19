В Балашове подставная фирма незаконно обналичила 69 млн рублей
В Балашове во время проверки ООО «ЦЕНТР РЕМОНТА» выяснилось, что это подставная фирма.
- В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам организации установлено, что это ООО выводит деньги из оборота и обналичивает их. В 2018 и 2019 годах в адрес людей и организаций были списаны 69 млн рублей за услуги, которых на самом деле не было, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
По документам учредителем и директором фирмы является местная жительница. Однако никакой роли в организации она не играет и числится руководителем лишь «по бумажке».
Следственные органы по результатам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по статье «Образование юридического лица через подставных лиц».
ИСТОЧНИК KP.RU