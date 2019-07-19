В Балашове подставная фирма незаконно обналичила 69 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-19T07:59:06+03:00

Это выяснилось во время прокурорской проверки

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В Балашове во время проверки ООО «ЦЕНТР РЕМОНТА» выяснилось, что это подставная фирма.

- В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам организации установлено, что это ООО выводит деньги из оборота и обналичивает их. В 2018 и 2019 годах в адрес людей и организаций были списаны 69 млн рублей за услуги, которых на самом деле не было, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

По документам учредителем и директором фирмы является местная жительница. Однако никакой роли в организации она не играет и числится руководителем лишь «по бумажке».

Следственные органы по результатам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по статье «Образование юридического лица через подставных лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU