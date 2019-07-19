2019-07-19T07:59:06+03:00
Происшествия

В Балашове подставная фирма незаконно обналичила 69 млн рублей

Это выяснилось во время прокурорской проверки
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балашове во время проверки ООО «ЦЕНТР РЕМОНТА» выяснилось, что это подставная фирма.

- В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам организации установлено, что это ООО выводит деньги из оборота и обналичивает их. В 2018 и 2019 годах в адрес людей и организаций были списаны 69 млн рублей за услуги, которых на самом деле не было, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

По документам учредителем и директором фирмы является местная жительница. Однако никакой роли в организации она не играет и числится руководителем лишь «по бумажке».

Следственные органы по результатам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по статье «Образование юридического лица через подставных лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль на Рахова
Кировский район Саратова оказался лидером по экономическим преступлениям
В Саратове у пенсионерки сын украл телефон и деньги с карты
Сельчанин-рецидивист приехал в Саратов ради кражи миксера
В Саратове подросток украл и продал велосипед
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
В Саратове таксист украл у студента 19 тыс. рублей
В Саратове сотрудник присвоил деньги из кассы магазина
В Саратове отремонтируют 5-й Лесопильный проезд
В Саратове рецидивист признался в краже гироскутера и школьного рюкзака
В Саратовской области выросло число экономических преступлений
Под Саратовом подросток на скутере пострадал в ДТП с иномаркой
Саратов ждет облачная пятница
Работы на Лесозаводской в Энгельсе будут идти круглосуточно
Саратовские росгвардейцы получили почетные грамоты за спасение людей
В Саратове расстреляли бродячих собак
Работникам сельхозпредприятия под Саратовом три месяца не платили зарплату