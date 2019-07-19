Под Саратовом подросток на скутере пострадал в ДТП с иномаркой

СЕГОДНЯ 07:43 2019-07-19T07:43:02+03:00

Водитель Ford при развороте не заметил ребенка

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В селе Усть-Курдюм Саратовского района столкнулись Ford и скутер, которым управлял 14-летний парень.

- Предполагается, что водитель Ford при развороте не заметил несовершеннолетнего, из-за этого и случилось ДТП, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Подростка госпитализировали сотрудники Центра медицины катастроф.

ДПС выясняет обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU