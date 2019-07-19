Под Саратовом подросток на скутере пострадал в ДТП с иномаркой
Водитель Ford при развороте не заметил ребенка
Изменить размер текста:
В селе Усть-Курдюм Саратовского района столкнулись Ford и скутер, которым управлял 14-летний парень.
- Предполагается, что водитель Ford при развороте не заметил несовершеннолетнего, из-за этого и случилось ДТП, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Подростка госпитализировали сотрудники Центра медицины катастроф.
ДПС выясняет обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU