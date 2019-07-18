Работникам сельхозпредприятия под Саратовом три месяца не платили зарплату
Возбуждено уголовное дело
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В Калининском района Саратовской области работникам сельхозпредприятия три месяца не платили зарплату.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, была проведена проверка, которая показала, что с января по март 2019 года 21 сотрудник ООО «Колибри» не получал денег за работу.
Общая сумма задолженности составила 625 тыс. рублей.
- При этом фактически возможность погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками у юридического лица имелась, — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уговлоное дело. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU