2019-07-18T18:51:56+03:00
Общество

Юлия Литневская приняла участие в Божественной Литургии в Храме во имя Преподобного Сергия Радонежского

Екатерина Семенова
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Сегодня, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского благочинный Троицкого округа священник Николай Генсидский совершил Божественную Литургию в Храме во имя Преподобного Сергия Радонежского. Ему сослужили священник Александр Чеботарев, настоятель Храма во имя Преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Владимир Семашкин, священник Иоанн Осипов, священник Игорь Сысуев, протодиакон Александр Пушкарёв, диакон Роман Поршнев.

- День памяти преподобного Сергия Радонежского для православных россиян имеет особое значение: основатель Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он считается небесным покровителем Русской Земли. Преподобный Сергий был одним из первых святых, который жил на Руси во времена татаро-монгольского ига, — прокомментировала торжество, присутствовавшая на нем координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.

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Настоятель Храма во имя Преподобного Сергия Радонежского Александр Чеботарев поздравил всех прихожан с Престольным праздником и памятью этого замечательного Святого.

- Отрадно, что частичка мощей Преподобного Сергия прибывает в нашем Храме и родном городе Саратове, — поделился иерей Александр Чеботарев.

По окончании Литургии был совершен праздничный красный ход вокруг храма и освещение колива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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