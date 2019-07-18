Саратовского чиновника оштрафовали за нарушения прав бизнесменов
Прокуратура области выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в саратовской мэрии.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова проводил аукцион на закупку дорожной техники. Начальная цена контракта составляла 549,5 млн рублей.
Закупочный лот состоял из поставки 78 единиц спецтехники для работ в разные сезоны, а также комплектующих к ним. То есть мелкие и средние предприниматели не могли участвовать, потому что у них не было таких технических, кадровых и финансовых ресурсов, выполнить техзадание они бы не смогли могли.
В результате аукцион был отменен УФАС после проверки жалобы одного из потенциальных участников: ООО «Энергия Дальнего Востока».
В отношении зампреда дорожного комитета Антона Баранникова возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU