Саратовского чиновника оштрафовали за нарушения прав бизнесменов

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-18T17:16:45+03:00

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Прокуратура области выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в саратовской мэрии.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова проводил аукцион на закупку дорожной техники. Начальная цена контракта составляла 549,5 млн рублей.

Закупочный лот состоял из поставки 78 единиц спецтехники для работ в разные сезоны, а также комплектующих к ним. То есть мелкие и средние предприниматели не могли участвовать, потому что у них не было таких технических, кадровых и финансовых ресурсов, выполнить техзадание они бы не смогли могли.

В результате аукцион был отменен УФАС после проверки жалобы одного из потенциальных участников: ООО «Энергия Дальнего Востока».

В отношении зампреда дорожного комитета Антона Баранникова возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU