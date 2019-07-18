2019-07-18T17:16:45+03:00
Общество

Саратовского чиновника оштрафовали за нарушения прав бизнесменов

Условия аукциона оказались заведомо невыполнимы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура области выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в саратовской мэрии.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова проводил аукцион на закупку дорожной техники. Начальная цена контракта составляла 549,5 млн рублей.

Закупочный лот состоял из поставки 78 единиц спецтехники для работ в разные сезоны, а также комплектующих к ним. То есть мелкие и средние предприниматели не могли участвовать, потому что у них не было таких технических, кадровых и финансовых ресурсов, выполнить техзадание они бы не смогли могли.

В результате аукцион был отменен УФАС после проверки жалобы одного из потенциальных участников: ООО «Энергия Дальнего Востока».

В отношении зампреда дорожного комитета Антона Баранникова возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работникам сельхозпредприятия под Саратовом три месяца не платили зарплату
Юлия Литневская приняла участие в Божественной Литургии в Храме во имя Преподобного Сергия Радонежского
Девушка порезала колесо автомобиля, но не заметила видеонаблюдения
В Саратове ночью перекроют Московскую и Вольскую
В столкновении Hyundai и Lada Kalina в Саратове пострадали взрослый и ребенок
Увеличилось поголовье животных в Саратовской области
В Саратовской области появилось более 8 тыс. новых рабочих мест
В Саратове встали трамваи №8
Энгельсская администрация извинилась за утреннюю пробку
Руководителю музея Дальней авиации в Энгельсе вручили благодарность директора ФСБ
Энгельсские судомоделисты взяли бронзу чемпионата России
Сотрудникам Энгельсской мебельной фабрики выплатили долги по зарплате
Новая насосная станция в Юрише отвечает всем современным требованиям
В Саратове Пугачевский поселок залило водой
Саратовская область продолжит укрепление торговых связей с Республикой Беларусь
В Юбилейном по заявлению жителей снесли детскую площадку
Иностранец отсидит семь лет в тюрьме за закладку с героином в Саратове
Старший экономист банка «Открытие»: Циклический кризис в экономике будет. Но не раньше 2021 года
Саратовец убил мать из-за непрочитанного SMS
Панков: Поправки в налоговый кодекс — долгожданное решение для отечественных товаропроизводителей