2019-07-18T16:59:56+03:00
Происшествия

Девушка порезала колесо автомобиля, но не заметила видеонаблюдения

Владелец авто опознал ее по кадрам с видеодомофона «Безопасный дом»
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На улице Лунная 5 июля возле дома № 27А в 00.57.01 сработала сигнализация в припаркованном автомобиле. Как выяснилось позже – кто-то порезал переднее колесо со стороны водителя.

Сам факт порчи колеса остался за кадром видеозаписи, которую ведет оборудование сервиса «Безопасный дом». Однако в 00.57.17, спустя 16 секунд после срабатывания «сигналки» от автомобиля отходит девушка, которая и пропорола колесо.

Только благодаря видеонаблюдению сервиса «Безопасный дом», стало известно, кто же так не любит хозяина авто, что намеренно прокалывает ему колеса. Владелец узнал злоумышленницу. По его словам, он намерен показать запись родителям девушки.

Девушка порезала колесо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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