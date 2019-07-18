Увеличилось поголовье животных в Саратовской области
Рост составляет 5,5 тысяч
Изменить размер текста:
За первые шесть месяцев 2019 года животноводство в Саратовской области развивается по положительной динамике.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, произведено более 78 тыс.тонн птиц и скота на убой, надоено более 34 тыс.тонн молока, получено 460 млн яиц.
Рогатого скота стало больше на 5,5 тыс.голов. В регионе находятся около 283 тыс.свиней, почти 643 тыс.овец и коз.
ИСТОЧНИК KP.RU