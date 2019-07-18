2019-07-18T15:58:46+03:00
Общество

Увеличилось поголовье животных в Саратовской области

Рост составляет 5,5 тысяч
Дарья Вострикова
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За первые шесть месяцев 2019 года животноводство в Саратовской области развивается по положительной динамике.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, произведено более 78 тыс.тонн птиц и скота на убой, надоено более 34 тыс.тонн молока, получено 460 млн яиц.

Рогатого скота стало больше на 5,5 тыс.голов. В регионе находятся около 283 тыс.свиней, почти 643 тыс.овец и коз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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