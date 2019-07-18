Руководителю музея Дальней авиации в Энгельсе вручили благодарность директора ФСБ
Майора Воронова поблагодарили за содействие
Воронов получил благодарность руководства ФСБ из рук начальника Саратовского управления Завозяева
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Майору в отставке Сергею Воронову, руководителю музея Дальней авиации в Энгельсе, объявлена благодарность директора ФСБ РФ. Вручение прошло в Саратовском региональном управлении ФСБ.
Таким образом, руководство спецслужбы отметило «многолетний, кропотливый и бескорыстный труд по созданию и ведению уникального музея», а также роль в патриотическом воспитании.
Начальник управления генерал-майор Игорь Завозяев поблагодарил Воронова за оказание содействия органам федеральной службы безопасности и пожелал крепкого здоровья и энергии, а музею — процветания, регулярного пополнения коллекции, благодарных посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU