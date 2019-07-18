Новая насосная станция в Юрише отвечает всем современным требованиям

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-18T16:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 июля, состоялось комиссионное принятие новой канализационной насосной станции (КНС) в поселке Юриш, построенной ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в рамках реализации инвестиционной программы.

Ранее в поселке централизованная система водоотведения отсутствовала вовсе. Сброс стоков осуществлялся через внутриквартальные канализационные линии во временную емкость, откуда силами МУПП «Саратовводоканал», а позже до момента ввода в эксплуатацию новой канализационной насосной станции ООО «КВС» производилась откачка отходов специализированными машинами и их дальнейшая перевозка на Городскую станцию аэрации для последующей очистки. Данный способ утилизации доставлял немало неудобств жителям, являлся неэффективным.

Строительство новой канализационной насосной станции позволило направлять канализационные стоки на Городскую станцию аэрации напрямую по напорному коллектору, что гарантирует безопасность и экологичность функционирования инженерных сооружений, сокращает затраты компании на транспортировку отходов. Также в результате возведения объекта увеличена производительность системы водоотведения поселка, что позволит обеспечить подключение к ним новых абонентов.

Масштабные работы выполнялись одновременно со строительством двух ниток напорных коллекторов d110 мм, выполненных из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию коммуникаций на срок на менее 50 лет. Общая протяженность трубопроводов составляет 1 206 метров. Канализационная насосная станция оснащена современным оборудованием, позволяющим управлять работой объекта в дистанционном режиме.

- Оперативность управления насосной станцией, благодаря современному подходу при возведении подобных объектов, выйдет на совершенно новый уровень. Мы предусмотрели все возможные риски при проектировании объекта. Так, на КНС установлен дизельный генератор, предназначенный для поддержания функционирования станции даже в случае возникновения перебоев с электроснабжением, — поделился директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев.

Сейчас компания завершила работы по благоустройству территории нового объекта. Произведена асфальтировка подъездной дороги, обустроена площадка насосной станции. Для обеспечения безопасности КНС предусмотрена автоматизированная система охраны.

По итогам выездного мероприятия участники рабочей группы признали строительство новой канализационной насосной станции выполненным в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU