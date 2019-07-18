В Саратове Пугачевский поселок залило водой
Рядом с эпицентром коммунальной аварии находятся поликлиника и аптека
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В Пугачевском поселке Саратова вновь произошла коммунальная авария.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, происшествие случается уже несколько раз.
- Коммунальщики забивают в трубы с течью «деревянные чепчики», — пояснили горожане.
В доказательство своих слов жители дома №8 по Безымянной улице опубликовали видео, на котором отчетливо видно происходящее.
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Кроме того, в радиусе распространения течи есть детская поликлиника и аптека.
Горожане недоумевают, почему ситуация не меняется.
ИСТОЧНИК KP.RU