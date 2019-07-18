Саратовская область продолжит укрепление торговых связей с Республикой Беларусь
На VI Форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Санкт-Петербурге, Саратовская область подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Беларусь.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, свои подписи поставили губернатор Валерий Радаев и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.
Документ предусматривает расширение торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных связей. Планируется обеспечить благоприятные условия развития для саратовских и белорусских предприятий.
По итогам 2018 года объем внешней торговли между Саратовской областью и республикой Беларусь составляет 62,5 млн долларов. Для нашего региона Беларусь занимает десятое место по экспорту и восьмое — по импорту.
Саратов отправляет подсолнечное масло, металлические детали, генераторы постоянного тока, фармацевтическую продукцию, а получает сельхозтехнику, изделия из цемента и бетона.
Напомним, ранее уже были подписаны соглашения о производстве на территории Саратовской области продукции концернов «Амкодор» и «МТЗ-Холдинг».
ИСТОЧНИК KP.RU