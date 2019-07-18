В Юбилейном по заявлению жителей снесли детскую площадку
В саратовском поселке Юбилейный, на улице 1-й проезд Скоморохова, демонтировали детскую площадку.
На это пожаловались местные жители в паблике «Типичный Юбилейный (Саратов)».
По словам анонимного автора публикации, единственная большая площадка в этом районе два года стояла и никому не мешала, а теперь ее убрали без объяснения причин.
В комментариях под записью горожанка Александра Погуца внесла ясность. В администрации Волжского района ей сообщили, что пространство для детских игр убрали по многочисленным заявлениям местных жителей.
Женщина добавила, что написала в мэрию письмо о переносе площадки в другое место.
Elenka Zhorobekova добавила, что детям и так негде играть, поэтому такое место было бы им кстати.
Никто из местных жителей так и не обозначил в соцсети «ВКонтакте», чем именно им помешала площадка.
ИСТОЧНИК KP.RU