Саратовец убил мать из-за непрочитанного SMS
Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего саратовца завершено.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 3 на 4 мая 70-летняя женщина со своим 49-летним нетрезвым сыном сидели в одной комнате. Пенсионерке пришло сообщение на телефон, которое решил прочесть ее родственник.
Однако текст не открывался, и мужчина начал чистить память мобильника — все удалять. Это вызвало негодование у его матери, поскольку она не знала, что именно делает пьяный гражданин.
Он ударил пенсионерку книгой по голове, а та в ответ дала пощечину. Пенсионерка снова получила несколько ударов книгой по голове и кулаками в грудь и живот.
Сын лег спать, а наутро обнаружил мать мертвой и вызвал «скорую помощь».
Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Мужчина сначала сказал врачам, что он не понимает, почему это произошло, а потом все объяснил.
Еще до окончания следствия он признал свою вину.
Мужчину взяли под стражу. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU