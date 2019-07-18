2019-07-18T15:02:54+03:00
Происшествия

Саратовец убил мать из-за непрочитанного SMS

Он признал свою вину
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего саратовца завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 3 на 4 мая 70-летняя женщина со своим 49-летним нетрезвым сыном сидели в одной комнате. Пенсионерке пришло сообщение на телефон, которое решил прочесть ее родственник.

Однако текст не открывался, и мужчина начал чистить память мобильника — все удалять. Это вызвало негодование у его матери, поскольку она не знала, что именно делает пьяный гражданин.

Он ударил пенсионерку книгой по голове, а та в ответ дала пощечину. Пенсионерка снова получила несколько ударов книгой по голове и кулаками в грудь и живот.

Сын лег спать, а наутро обнаружил мать мертвой и вызвал «скорую помощь».

Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Мужчина сначала сказал врачам, что он не понимает, почему это произошло, а потом все объяснил.

Еще до окончания следствия он признал свою вину.

Мужчину взяли под стражу. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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