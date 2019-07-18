Саратовцам предлагают снять пентхаус за 130 тыс. рублей в месяц
Квартира попала в топ-10 самых дорогих по России
Фото портала "Циан"
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Пентхаус в Саратове попал в рейтинг самых больших арендуемых квартир в России.
Как сообщает портал «Циан», жилье находится в доме на Театральной площади.
Квартира расположена на 11-м этаже 12-этажного дома. Это пятикомнатный пентхаус с панорамным остеклением площадью 350 кв. м.
- Фешенебельный пентхаус в самом сердце Саратова. Клубная инфраструктура, престижный район. Полный комплект премиальной мебели и техники, — сообщается в объявлении об аренде квартиры.
Снять квартиру можно за 130 тыс. рублей в месяц не менее чем на год. Это седьмое место в рейтинге по России.
ИСТОЧНИК KP.RU