2019-07-18T14:54:34+03:00
Общество

Саратовцам предлагают снять пентхаус за 130 тыс. рублей в месяц

Квартира попала в топ-10 самых дорогих по России
Екатерина Семенова
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Фото портала "Циан"Фото портала "Циан"
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Пентхаус в Саратове попал в рейтинг самых больших арендуемых квартир в России.

Как сообщает портал «Циан», жилье находится в доме на Театральной площади.

Квартира расположена на 11-м этаже 12-этажного дома. Это пятикомнатный пентхаус с панорамным остеклением площадью 350 кв. м.

- Фешенебельный пентхаус в самом сердце Саратова. Клубная инфраструктура, престижный район. Полный комплект премиальной мебели и техники, — сообщается в объявлении об аренде квартиры.

Снять квартиру можно за 130 тыс. рублей в месяц не менее чем на год. Это седьмое место в рейтинге по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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