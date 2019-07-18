Саратовцы из школы «РиФ» взяли шесть медалей чемпионата России

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-18T14:29:21+03:00

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В Чебоксарах вчера, 17 июля, завершился чемпионат России по спорту лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, состязания являются отборочными на чемпионат мира, который состоится в Дубае в ноябре 2019 года.

Участие приняли более 500 спортсменов из 50 регионов страны.

Саратовцы из школы «РиФ» завоевали шесть медалей.

Мария Колобова стала чемпионкой России в беге на дистанции 100 метров, а также стала серебряным призером в беге на дистанциях 200 метров и 400 метров. Мария Мартынова взяла второе место в метании копья и две бронзы в толкании ядра и метании диска.

ИСТОЧНИК KP.RU