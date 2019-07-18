В Саратовской области молния убила молодого пастуха

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-18T13:33:52+03:00

На теле были электрометки, на голове — опалены волосы

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В Ртищевском районе Саратовской области следователи организовали проверку по факту гибели 26-летнего парня.

- По предварительным данным, вечером 17 июля на пастбище у села Ярославка местный житель обнаружил тело пастуха, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили на теле электрометки, на голове были опалены волосы, а ворот рубашки разорван. Все вместе это свидетельствует об ударе молнией, в тот день в районе как раз шел сильный дождь с грозой.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина скончался от поражения атмосферным электричеством.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU