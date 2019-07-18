Валерий Радаев посетил завод трамваев в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил Невский завод электрического транспорта.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, это крупнейший производитель трамваев в Европе.
Саратовскому губернатору продемонстрировали новейшие разработки. В частности, фирма «Этна», которая поставляет в регион кондиционеры, печи и другие комплектующие для трамваев, также сотрудничает с Невским заводом.
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Также вместе с Феликсом Винокуром, президентом ООО «ПК Транспортные системы» Валерий Радаев обсудил возможность развития общественного транспорта в Саратове, особенно экологичного.
Напомним, в Саратове планируется построить линию скоростного трамвая. В настоящее время ведется разработка проектной документации.
ИСТОЧНИК KP.RU