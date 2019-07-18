В Вольске подростки выносили из домов вещи и попали под суд

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-18T12:50:14+03:00

Юноша и его малолетняя подруга лазили в жилища, где давно не было хозяев

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В Вольске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши и его 14-летней подруги. Их обвиняют в краже.

- Следствие считает, что в феврале 2019 года парень, которому на тот момент было 16 и девушка гуляли по частному сектору и заметили, что проход к одному из домов завален снегом, его хозяева давно там не появлялись, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Подростки разбили окно кирпичом и залезли внутрь. Оттуда они вынесли несколько ценных вещей, но на этом не остановились. Ребята приходили туда еще раз. В общей сложности воришки забрали с собой дрель, телевизор, три колеса, пылесос, два телефона, сабвуфер, платье и духи общей стоимостью 7,3 тыс. рублей.

Через несколько дней юноша и его подруга обокрали другой дом. В нем также давно не было хозяев. В это жилище они наведывались уже не два, а четыре раза.

Оттуда подростки вынесли инструменты, табурет и мягкую игрушку. Стоимость похищенного составила 4,7 тыс. рублей.

Все ворованные вещи злоумышленники тащили домой к девушке, а домочадцам говорили, что им это отдали, так как собирались выбрасывать.

Полиция быстро нашла малолетних подозреваемых. На следствии они признали свою вину, вернули часть похищенного, а за остальное выплатили ущерб.

Следователи направили уголовное дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU