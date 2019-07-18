2019-07-18T12:49:44+03:00
Происшествия

Саратовец оставил прохожего без обручального кольца

Злоумышленника отправили в тюрьму
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 33-летнего саратовца в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 01:00 14 апреля у дома №141 на Шелковичной улице мужчина догнал прохожего, ударил его 12 раз по лицу и голове и отобрал наручные часы, обручальное кольцо и сотовый телефон Huawei Honor 5X.

Ему придется провести год и десять месяцев в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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