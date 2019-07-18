Саратовец оставил прохожего без обручального кольца
Злоумышленника отправили в тюрьму
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Суд признал виновным 33-летнего саратовца в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 01:00 14 апреля у дома №141 на Шелковичной улице мужчина догнал прохожего, ударил его 12 раз по лицу и голове и отобрал наручные часы, обручальное кольцо и сотовый телефон Huawei Honor 5X.
Ему придется провести год и десять месяцев в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU