Жительницу Саратова оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-18T12:51:28+03:00

Она якобы приютила у себя трех человек

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Суд признал виновной 38-летнюю жительницу Саратова в фиктивной прописке.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, подсудимая предоставила документы для регистрации по месту пребывания трех иностранцев, которые могли лишь временно быть в России.

Однако реально давать им жилье женщина не собиралась.

Теперь ей придется отдать штраф в размере 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU