Жительницу Саратова оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Она якобы приютила у себя трех человек
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Суд признал виновной 38-летнюю жительницу Саратова в фиктивной прописке.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, подсудимая предоставила документы для регистрации по месту пребывания трех иностранцев, которые могли лишь временно быть в России.
Однако реально давать им жилье женщина не собиралась.
Теперь ей придется отдать штраф в размере 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU