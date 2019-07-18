Должник в Саратове прятал от приставов свой УАЗ Patriot на соседней улице
Сотрудники службы искали его, чтобы арестовать за долг в полмиллиона рублей
Приставы нашли машину должника
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Приставы в Кировском районе Саратова разыскивали для наложения взыскания залоговый автомобиль УАЗ Patriot. Его владелец задолжал около 500 тыс. рублей одному из банков и возвращать деньги добровольно не собирался.
После вступления решения суда в законную силу мужчина стал скрывать машину от сотрудников ФССП. Приставы несколько раз выезжали к нему домой, но транспорт найти не удавалось.
Позднее в рамках рейда автомобиль был случайно обнаружен на одной из соседних улиц.
На него наложили арест и поместили на специализированную стоянку для последующей продажи в счет погашения долга.
ИСТОЧНИК KP.RU