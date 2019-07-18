2019-07-18T12:57:44+03:00
Общество

Под Саратовом школьников защитили от экстремизма в интернете

На компьютерах появится система фильтрации
Дарья Вострикова
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Прокуратура Духовницкого района выявила нарушения исполнения образовательными организациями законодательства, направленного на защиту нравственности несовершеннолетних при использовании ими интернета.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в СОШ имени Героя Советского Союза В. И. Лаврова села Горяйновка Духовницкого района организован круглосуточный доступ в интернет.

Однако фильтры, установленные на устройстве, не защищают детей от опасной информации.

Через одну из поисковых систем удалось зайти на сайт, где размещено видео с экстремистским содержанием. Это может привести к деформациям сознания детей и созданию у них неправильных стереотипов поведения.

Прокуратура района обратилась в суд с иском обязать школу обеспечить надлежащую работу системы контентной фильтрации. Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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