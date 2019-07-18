Под Саратовом школьников защитили от экстремизма в интернете
Прокуратура Духовницкого района выявила нарушения исполнения образовательными организациями законодательства, направленного на защиту нравственности несовершеннолетних при использовании ими интернета.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в СОШ имени Героя Советского Союза В. И. Лаврова села Горяйновка Духовницкого района организован круглосуточный доступ в интернет.
Однако фильтры, установленные на устройстве, не защищают детей от опасной информации.
Через одну из поисковых систем удалось зайти на сайт, где размещено видео с экстремистским содержанием. Это может привести к деформациям сознания детей и созданию у них неправильных стереотипов поведения.
Прокуратура района обратилась в суд с иском обязать школу обеспечить надлежащую работу системы контентной фильтрации. Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU