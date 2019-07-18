В магазине Красноармейска появится вход для инвалидов

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-18T13:00:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в части создания условий, обеспечивающих им беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, маломобильные группы населения не могли попасть в магазин на улице Московская, 42, потому что там не было специального входа.

В отношении владельца торговой точки составили протокол и оштрафовали на 2 тыс. рублей.

По решению суда предпринимателя обязали сделать магазин доступным для всех, за исполнением решения суда следит межрайонная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU