2019-07-18T13:00:04+03:00
Общество

В магазине Красноармейска появится вход для инвалидов

Маломобильные группы населения не могли попасть внутрь
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в части создания условий, обеспечивающих им беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, маломобильные группы населения не могли попасть в магазин на улице Московская, 42, потому что там не было специального входа.

В отношении владельца торговой точки составили протокол и оштрафовали на 2 тыс. рублей.

По решению суда предпринимателя обязали сделать магазин доступным для всех, за исполнением решения суда следит межрайонная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валерий Радаев посетил завод трамваев в Санкт-Петербурге
Саратовца арестовали за тонировку
В Вольске подростки выносили из домов вещи и попали под суд
Саратовец оставил прохожего без обручального кольца
Жительницу Саратова оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Должник в Саратове прятал от приставов свой УАЗ Patriot на соседней улице
Под Саратовом школьников защитили от экстремизма в интернете
Саратовец украл из арендованных квартир два телевизора
Саратовские спортсмены взяли серебро и бронзу соревнований по парусному спорту
Благоустройство проспекта Кирова задерживается
В Энгельсе поймали серийного вора велосипедов
Почти шесть футбольных полей мусора вывезли с МСП Пугачева за полгода
Фура без водителя задавила двух человек под Саратовом
Саратовец убил соседа ради 5 тыс. рублей