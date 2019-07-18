В Энгельсе поймали серийного вора велосипедов

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-18T12:11:04+03:00

Похищенное у него изъяли

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Полиция Энгельсского района раскрыла серийные похишения велосипедов. Подозреваемым оказался 29-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, его жертвами стали владелицы двухколесного транспорта в возрасте 28, 36, 37, 34 и 58 лет.

Он также оставил без велосипедов 31 и 27-летнего мужчин.

Вор похищал байки из дач и подъездов.

Вчера, 17 июля, выяснилось, что к преступлению причастен рецидивист, который сейчас уже находится в СИЗО.

За его спиной уже девять обвинительных приговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU