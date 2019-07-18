В Энгельсе поймали серийного вора велосипедов
Похищенное у него изъяли
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Полиция Энгельсского района раскрыла серийные похишения велосипедов. Подозреваемым оказался 29-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, его жертвами стали владелицы двухколесного транспорта в возрасте 28, 36, 37, 34 и 58 лет.
Он также оставил без велосипедов 31 и 27-летнего мужчин.
Вор похищал байки из дач и подъездов.
Вчера, 17 июля, выяснилось, что к преступлению причастен рецидивист, который сейчас уже находится в СИЗО.
За его спиной уже девять обвинительных приговоров.
ИСТОЧНИК KP.RU