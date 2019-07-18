Почти шесть футбольных полей мусора вывезли с МСП Пугачева за полгода

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-18T12:08:26+03:00

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Саратовский филиал АО «Управление отходами» зафиксировал рекордные показатели поступлений на мусороперегрузочную станцию (МПС) Пугачева. За первое полугодие 2019 года на нее поступило более 40 тыс. кубометров коммунальных отходов. Этот объем можно сравнить с площадью стандартного футбольного поля, покрытого слоем мусора почти в 6 метров толщиной.

С началом работы Регионального оператора в его зоне ответственности в полную мощность заработали районные мусороперегрузочные станции. Под контроль взят поток образования, обработки и захоронения ТКО, ведется учет.

- До начала деятельности Регоператора мусор с МПС Пугачева на обработку и захоронение не поступал. Он вывозился в лучшем случае на необорудованный полигон, а иногда просто сваливался в ближайший овраг. Такие безответственные действия неблагоприятно сказывались на окружающей среде. Теперь, строго соблюдая территориальную схему, весь объем отходов проходит экологически безопасные этапы захоронения на современном Балаковском мусороперерабатывающем комплексе, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Построенная сеть мусороперегрузочных станций позволяет сократить издержки на доставку ТКО в места экологически безопасной обработки и захоронения и охватить новой коммунальной услугой жителей самых отдаленных населенных пунктов Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU