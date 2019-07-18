Фура без водителя задавила двух человек под Саратовом

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-18T11:43:35+03:00

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В Саратовском районе вчера вечером, 17 июля, фура наехала на двух человек.

- ДТП случилось в 20:45 на 314-м км трассы Р-228. 48-летний водитель Mercedes Benz с полуприцепом припарковался, но не поставил автомобиль на ручник, в результате чего авто покатилось назад, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Движущаяся фура врезалась в грузовики Scania и Volvo. Их шоферы — 30 и 40-летний мужчины — были госпитализированы. Они стояли рядом со своими машинами в момент наезда.

ИСТОЧНИК KP.RU