2019-07-18T11:28:56+03:00
Происшествия

Саратовец убил соседа ради 5 тыс. рублей

Потерпевший шел выкупать телефон в ломбард
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что вечером 28 июня мужчина, зная, что его 35-летний сосед заложил в ломбард мобильник, поинтересовался, не собирается ли он его выкупать. Тот ответил, что уже приготовил деньги, и они вместе пошли забирать телефон, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Злоумышленник предложил пройти короткой дорогой. Когда мужчины оказались в безлюдном месте, рецидивист кулаком ударил потерпевшего по голове. Он упал, а нападавший продолжил его избивать.

После саратовец потерял сознание, а гражданин забрал у него 5,2 тыс. рублей и ушел.

На следующее утро пострадавшего обнаружила соседка и позвала его жену. «Скорая» госпитализировала мужчину, но 1 июля он скончался в больнице.

Злоумышленника нашли, возбудили в отношении него уголовное дело и заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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