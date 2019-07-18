Саратовец убил соседа ради 5 тыс. рублей
В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
- Следствие считает, что вечером 28 июня мужчина, зная, что его 35-летний сосед заложил в ломбард мобильник, поинтересовался, не собирается ли он его выкупать. Тот ответил, что уже приготовил деньги, и они вместе пошли забирать телефон, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Злоумышленник предложил пройти короткой дорогой. Когда мужчины оказались в безлюдном месте, рецидивист кулаком ударил потерпевшего по голове. Он упал, а нападавший продолжил его избивать.
После саратовец потерял сознание, а гражданин забрал у него 5,2 тыс. рублей и ушел.
На следующее утро пострадавшего обнаружила соседка и позвала его жену. «Скорая» госпитализировала мужчину, но 1 июля он скончался в больнице.
Злоумышленника нашли, возбудили в отношении него уголовное дело и заключили под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU