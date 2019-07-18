На строительство саратовского Дворца водных видов спорта в этом году потратят 112 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-18T11:31:04+03:00

Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета

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В Саратове обсудили будущее строительство Дворца водных видов спорта.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», темой совещания в мэрии города стала реализация национальных проектов.

Отмечено, что на первый этап строительства Дворца предполагается выделить 112 млн рублей. Из них большая часть — 104 млн — из федерального бюджета.

Подрядчиком станет ООО ТСУ «Энгельсстрой», которое занимается также возведением дома для переселенцев в Елшанке в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU