На строительство саратовского Дворца водных видов спорта в этом году потратят 112 млн рублей
Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета
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В Саратове обсудили будущее строительство Дворца водных видов спорта.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», темой совещания в мэрии города стала реализация национальных проектов.
Отмечено, что на первый этап строительства Дворца предполагается выделить 112 млн рублей. Из них большая часть — 104 млн — из федерального бюджета.
Подрядчиком станет ООО ТСУ «Энгельсстрой», которое занимается также возведением дома для переселенцев в Елшанке в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина.
ИСТОЧНИК KP.RU