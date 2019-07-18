Под Саратовом мужчина решил откупиться за оскорбление полицейского виски

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-18T11:17:03+03:00

Теперь гражданина будут судить по двум статьям

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В Воскресенском районе Саратовской области под суд попал 40-летний местный житель. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти и покушении на дачу взятки.

- Следствие считает, что в начале июня 2019 года мужчина оскорбил полицейского, а после понял, что натворил, и решил откупиться. Злоумышленник приобрел в магазине бутылку виски и пошел к руководителю органа дознания отдела, чтобы избежать наказания, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Однако гражданин не смог дать взятку, его действия пресекли.

Дело с обвинительным заключением прокурора направлено в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU