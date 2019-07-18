Покровчанин отработает четыре месяца за унижение полицейского

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-18T11:06:53+03:00

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В Энгельсе осудили 29-летнего местного жителя. Его признали виновным в публичном оскорблении полицейского при исполнении им своих обязанностей.

- Примерно в 00:30 9 июня у дома №4г по проспекту Фридриха Энгельса пьяный мужчина стал оскорблять матом сотрудника ППС, находящегося на работе в форменной одежде. Злоумышленник унижал честь и достоинство правоохранителя как личности, так и представителя власти, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Суд за такой проступок приговорил покровчанина к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU