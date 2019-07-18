Названы причины гибели Юрия Ошерова в ТЮЗе Саратова

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-18T10:56:20+03:00

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Государственная инспекция труда расследовала несчастный случай в ТЮЗе имени Киселева, где погиб народный артист России, художественный руководитель театра Юрий Ошеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИТ, Ошеров упал с высоты 3,2 метра из-за того, что оркестровая яма не была огорожена «в связи с предстоящей в этот день репетицией».

- Худрук ТЮЗа отправился в засценное помещение для определения технической возможности применения отдельных декораций в последующих спектаклях. В темноте он не заметил отсутствия защитных ограждений и упал в подплунжерное помещение на лоток цепи привода подъемно-опускной площадки, расположенный на бетонном полу, — отметили в Гострудинспекции.

Напомним, несчастный случай произошел 17 июня. Юрий Ошеров был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался 27 июня, не приходя в сознание.

Причинами трагедии инспекция труда назвала неудовлетворительную организацию работ, отсутствие ограждений, а также то, что Юрий Ошеров не прошел инструктаж по охране труда.

Установлены виновные, в отношении них будет возбуждено уголовное дело. Также административное дело открыто в отношении театра.

ИСТОЧНИК KP.RU