В Саратове забыли отремонтировать засыпанную снегом дорогу

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-18T10:42:48+03:00

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Сегодня, 18 июля, на заседании в мэрии по нацпроектам депутат гордумы Олег Комаров рассказал о «необычном» ремонте в Ленинском районе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его внимание привлекла дорога на улице Мира, около дома №4, где один участок остался без асфальта.

- Сказали, что чиновники зимой приезжали и участок был засыпан снегом, не увидели. По проекту это не предусмотрено, но сейчас огрех виден, — пояснил Комаров.

Зампред городского комитета по ЖКХ Наталья Даниленко отметила, что в пределах 10% по проекту предусмотрено увеличение объема работ, а также дополнительные затраты.

- Мы разберемся в этой проблеме, пока что не было к нам вопроса такого, — объяснила она.

Глава Ленинского района Лада Мокроусова отметила, что это дорога общего пользования и вопрос депутата не ясен. Они договорились вместе приехать туда и все осмотреть

Мэр Михаил Исаев также считает, что на места работ нужно выезжать каждую неделю — следить за происходящим, общаться с местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU