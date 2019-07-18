В Саратове забыли отремонтировать засыпанную снегом дорогу
Сегодня, 18 июля, на заседании в мэрии по нацпроектам депутат гордумы Олег Комаров рассказал о «необычном» ремонте в Ленинском районе.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его внимание привлекла дорога на улице Мира, около дома №4, где один участок остался без асфальта.
- Сказали, что чиновники зимой приезжали и участок был засыпан снегом, не увидели. По проекту это не предусмотрено, но сейчас огрех виден, — пояснил Комаров.
Зампред городского комитета по ЖКХ Наталья Даниленко отметила, что в пределах 10% по проекту предусмотрено увеличение объема работ, а также дополнительные затраты.
- Мы разберемся в этой проблеме, пока что не было к нам вопроса такого, — объяснила она.
Глава Ленинского района Лада Мокроусова отметила, что это дорога общего пользования и вопрос депутата не ясен. Они договорились вместе приехать туда и все осмотреть
Мэр Михаил Исаев также считает, что на места работ нужно выезжать каждую неделю — следить за происходящим, общаться с местными жителями.
ИСТОЧНИК KP.RU