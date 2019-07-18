Развязку на «Стрелке» планируют спроектировать по самому дешевому варианту

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-18T10:35:02+03:00

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В мэрии Саратова продолжается обсуждение реализации национальных проектов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов рассказал о задачах проекта «Безопасные и качественные дороги».

В рамках нацпроекта в этом году отремонтируют 828,7 тыс. кв. м. дорог на сумму 999,9 млн рублей.

По словам докладчика, необходимо увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.

После доклада вопрос ему задал депутат Олег Комаров.

- Остановка «Стрелка» на проспекте 50 лет Октября: за 20 лет кто только ни брался, но не решили. В архиве архитектуры лежат проекты. Когда вы решите проблему? — поинтересовался он.

Сергей Кузнецов уточнил, что на следующей неделе появится документация, где будет обозначена примерная схема развязки на «Стрелке». Существуют три варианта с разной стоимостью. По его словам, в конце месяца уже должно начаться проектирование, которое займет около года.

При этом он сообщил, что из трех вариантов выбран самый дешевый. Михаил Исаев, мэр Саратова, подчеркнул, что такой выбор сделан не из-за нехватки средств, а это действительно самый эффективный вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU