В Саратове парень с ножом отобрал у юноши 9 тыс. рублей и iPhone

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-18T10:10:48+03:00

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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 17 июля, раскрыла разбойное нападение.

- В дежурную часть заявление от 19-летнего парня поступило ночью 17 июля. Он рассказал, что у дома №11 по улице Усть-Курдюмская незнакомец, угрожая ножом, отобрал у него 9 тыс. рублей и iPhone SE, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

Правоохранители нашли подозреваемого и доставили его в отдел. Им оказался 20-летний ранее не судимый юноша. Он признался в разбое, у него изъяли чужой телефон и деньги, а после — задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU