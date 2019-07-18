В Саратове появится 14 новых детсадов
Сегодня, 18 июля, в мэрии Саратова прошло совещание при участии глава города Михаила Исаева. Темой собрания стали нацпроекты.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в YouTube была организована трансляция заседания.
- Сегодня все докладчики присутствуют, — иронично отметил Михаил Исаев.
В 2019 году построят три детсада на 480 мест, из которых 120 — ясельные. Это объекты на Миллеровской, Лунной. На следующий год возведут три детсада и одну пристройку на 400 мест.
Всего до 2024 года появится 14 дошкольных учреждений на 2 220 мест, 640 из них — ясельные. Общий объем инвестиций составит 1,7 млрд рублей.
Сейчас идут конкурсные процедуры по строительству детсадов в микрорайоне «Звезда», совхозе «Комбайн».
ИСТОЧНИК KP.RU